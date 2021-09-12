Российские водители автобусов высадили пассажиров из-за намаза

В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за намаза. Об этом сообщает «МК Хабаровск».
Инцидент произошел на маршруте № 25. Отказались продолжить поездку во время дневного намаза сразу несколько водителей.
«На предприятии проведено служебное расследование по факту высадки пассажиров из автобусов. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С водительским составом проведено собрание, на котором рассмотрена данная ситуация», - заявили в управлении транспорта и промышленности Хабаровска.
Там добавили, что предупредили сотрудников о необходимости соблюдать расписание рейсов. Руководство компании также принесло извинения.
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