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В стране и мире

Пассажирка упавшего L-140 смогла дозвониться спасателям и позвать на помощь

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О падении самолета L-140, летевшего из Иркутска в Казачинское, сообщила одна из его пассажирок, передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что женщина позвонила в 112, чтобы позвать на помощь, но связь с ней прервалась. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. «Сейчас они ходят вокруг и пытаются докричаться до пассажиров. L-410 упал в глухой тайге, найти его сложно», — уточняет издание.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Он упал около райцентра Казачинск во время повторного захода на посадку. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области сообщили, что из 16 человек выжили четыре, один тяжело ранен, а 11 зажаты в салоне.

На данный момент в МЧС в качестве основной версии крушения самолета L-410 рассматривают отказ техники.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Нет такого самолёта! Есть - L-410!

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