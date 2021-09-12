Пассажирка упавшего L-140 смогла дозвониться спасателям и позвать на помощь

12.09.2021 | 20:04

О падении самолета L-140, летевшего из Иркутска в Казачинское, сообщила одна из его пассажирок, передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что женщина позвонила в 112, чтобы позвать на помощь, но связь с ней прервалась. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. «Сейчас они ходят вокруг и пытаются докричаться до пассажиров. L-410 упал в глухой тайге, найти его сложно», — уточняет издание.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Он упал около райцентра Казачинск во время повторного захода на посадку. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области сообщили, что из 16 человек выжили четыре, один тяжело ранен, а 11 зажаты в салоне.

На данный момент в МЧС в качестве основной версии крушения самолета L-410 рассматривают отказ техники.