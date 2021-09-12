Названа частота возникновения волн коронавируса

12.09.2021 | 13:50

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал частоту, с которой возникают волны коронавируса, и определил факторы, влияющие на их появление. По его словам, в первую очередь скачки заболеваемости возникают из-за ослабевающего иммунитета у переболевших COVID-19 людей. Своим мнением Болибок поделился в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что в пиках заболеваемости коронавируса можно проследить некую закономерность. Он связал это с тем, что возникающий иммунитет к COVID-19 не стойкий, отсюда возникает потребность в периодической вакцинации.

«Волны коронавируса идут достаточно регулярно, с частотой где-то раз в семь месяцев. Связано это с тем, что люди, переболевшие коронавирусом, теряют иммунитет к нему. Он не стойкий, и как раз на седьмой-восьмой месяц появляется новая волна, связанная с тем, что переболевшие ранее становятся снова восприимчивы к вирусу», - пояснил Болибок.

Он подчеркнул, что самым надежным способом защититься от коронавируса считается вакцинация. Привитый от коронавируса человек переносит заболевание легче, избегая средней и тяжелой форм течения болезни.

Ранее глава депздрава столицы Алексей Хрипун заявил, что риск четвертой волны COVID-19 в Москве очень высок.