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В стране и мире

Инфекционист перечислил необходимые каждому россиянину прививки

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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с радио Sputnik перечислил необходимые каждому россиянину прививки.

По его словам, COVID-19 является далеко не единственным заболеванием, от которого может защитить вовремя сделанная прививка.

«Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют», - сказал он. Врач также сообщил, что каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка.

Акинфиев подчеркнул, что особенно важно не пропустить в текущем году вакцинацию против гриппа. Он отметил, в 2020-м масочный режим и другие ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако врач призвал не полагаться лишь на эти меры.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что противостоять коронавирусу можно при помощи изменения схемы вакцинации. По его словам, речь идет не только о повторной вакцинации, а о введении трех инъекций препарата. Для повышения эффективности также можно увеличить интервал введения инъекций с 21 дня до 28 или 35 дней.

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Источник — lenta.ru
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