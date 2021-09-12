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В стране и мире

Инфекционист назвал симптомы отравления арбузом или дыней

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Эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский назвал симптомы отравления арбузом или дыней. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Арбузами и дынями отравиться нельзя, другое дело, что могло попасть в этот плод. Может быть химическое вещество, которое случайно попало на него, или большое количество удобрений использовалось», - уточнил инфекционист.

По его словам, в первую очередь при отравлении возникают рвота, диарея и появляются общие симптомы интоксикации: подъем температуры, слабость.

При наличии подобных симптомов специалист посоветовал промыть желудок. «Если человек в состоянии, нужно выпить теплой воды и вызвать у себя рвоту. Это можно сделать до приезда скорой помощи. Когда эти простые мероприятия проводят сами люди, промывание желудка дает лучший результат», - сказал Покровский.

Врач также прокомментировал ситуацию с массовым отравлением людей на Совхозной улице в московском районе Люблино. По его словам, причиной интоксикации могли быть мясо, зараженное разными возбудителями, например, сальмонеллой, или молочные продукты. «Ответ нам даст тщательный анализ всех продуктов, а также содержимое кишечника умерших, давайте подождем экспертизу», - добавил Покровский.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

На данный момент есть несколько версий ЧП. По одной из них, жильцам дома могло стать плохо из-за капитального ремонта - не исключается, что во время работ использовался опасный токсин.

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Источник — lenta.ru
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