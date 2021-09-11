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В России увеличилось число незаконных проникновений в дома

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В России в начале сентября резко увеличилось число незаконных проникновений в дома и на объекты коммерческой недвижимости, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании «Delta Системы безопасности».

«Первого сентября было зафиксировано на 9 процентов больше тревожных вызовов, виновниками которых стали лица без определенного места жительства, чем 1 сентября прошлого года. 2 сентября рост составил уже 14 процентов», — сообщили специалисты.

Третьего сентября, когда наблюдалась самая холодна погода, это количество возросло уже на 29 процентов, причем порядка 40 процентов всех обращений пришлось на Москву.

На охраняемые объекты проникают лица без определенного места жительства в 10 процентах случаев. Количество правонарушений с участием бездомных также увеличивается в первый осенний месяц на 14 процентов от общего числа тревог, на 2 процента больше, чем в 2020 году, и на 4 — чем в 2019.

В компании Delta уточнили, что у незаконного попадания в жилье есть своя сезонность, летом это городские квартиры, когда их владельцы находятся в отпусках. За городом пик приходится на осень, когда завершается дачный сезон, и дома остаются без присмотра. На объектах коммерческой недвижимости наибольшее число происшествий происходит во второй половине осени — первой половине зимы, когда бездомные ищут теплый ночлег. Больше всего случаев, от 35 до 45 процентов, приходится на магазины.

Ранее эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный напомнил, что при попытках согреться в неотапливаемой квартире нужно быть бдительным и соблюдать правила противопожарной безопасности. По его словам, в период, когда на улице похолодало, но отопление еще не включили, россияне используют несколько способов согреться: к примеру, открытый огонь или масляные конвекторы. Эксперт отметил, что это создает опасные ситуации и назвал самые рискованные способы согреться в неотапливаемой квартире.

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Источник — lenta.ru
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