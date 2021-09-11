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Психотерапевт раскрыла первые признаки деменции

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На мягкой стадии деменции у пациентов сперва наблюдается нарушение текущей памяти, заявила психотерапевт Оксана Плеханова в беседе с «Пятым каналом».

Специалист пояснила, что человек может отлично помнить, что было в прошлом, но то, что должно произойти или происходит сейчас, он забывает. Еще одним признаком деменции она назвала ухудшение пространственной и хронологической ориентации. Человек на мягкой стадии деменции может забывать о том, куда положил тот или иной предмет.

При умеренно выраженной стадии у человека нарушаются высшие корковые функции мозга. В этом случае пациенты начинают забывать своих близких и знакомых, в каком пространстве и времени они находятся.

На последней тяжелой стадии человек ничего не понимает и полностью дезориентирован в своей личности. В таком состоянии он не способен к бытовому самообслуживанию и нуждается в полной опеке.

На всех стадиях заболевания у пациентов наблюдаются психопатологические симптомы. Речь идет об агрессии, бесцельной активности, уходе из дома, перебирании вещей, излишней подозрительности.

Ранее специалисты выяснили, что деятельность, стимулирующая работу ума, защищает от слабоумия в пожилом возрасте. Исследователи не нашли отличий между мужчинами и женщинами или теми, кто моложе и старше 60 лет, но имелись признаки того, что связь была сильнее для болезни Альцгеймера, чем для других деменций.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И-дея!, какая идея Леонид Ильич? И-дея я нахожусь?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Психотерапевты - первые жертвы деменции.

Всё забыли и путают кислое

с Пресняковым

Гость||

У меня походу деменция.

Имя: Гость
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