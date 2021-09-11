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Еще трех человек госпитализировали после отравления арбузом в Москве

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Еще трех человек госпитализировали с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине «Магнит» и скончались после употребления ягоды, сообщают «Известия».

Отмечается, что из дома на Совхозной в столице госпитализировали двух детей (девочек в возрасте 12 и 17 лет), а также 26-летнего взрослого. В больницы попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных зафиксировали признаки отравления.

Одна из женщин также приобрела арбуз два дня назад, но не в «Магните», а в «Пятерочке». Пострадавшая съела ягоду накануне, 10 сентября, а утром 11 сентября у нее появились симптомы отравления. Всего за последние два дня с Совхозной улицы в Москве с признаками отравления госпитализировали девять человек.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит» в Москве. По данным Депздрава Москвы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. С жалобами на отравление также госпитализировали соседку семьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот те и ягода. С 18 года перестал покупать эту ягоду, где их растят, чем поливают, об этом никто вам честно не скажет, секрет.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Москву отравили суперфосфатными

арбузами. Миграции слава!

Толлерация побеждает!

Гость||

У "гостей" поди покупали.

Гость||

Я уже давно не покупаю арбусы.

Гость||

Так только гости и торгуют ими, скупают оптом со всех баз и вперёд! , травить...

Гость||

Сейчас мало кто их покупает, народ проученый уже...

Гость||

Помню в 70–80 х годах арбузы по 30 коп. кило, чуть красные, но без нитратов и прочей химии были.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Помню в 70–80 х годах арбузы по 30 коп. кило, чуть красные, но без нитратов

> и прочей химии были.

======

В те года в Средней Азии за суперфосфатный

слой продавца били на майдане

смертным боем...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> У "гостей" поди покупали.

-----------------------------------------------

Покупали в Магните

Гость||

Порядок был, контроль. Сейчас каждый делает что хочет, никакого надзора за торговцами плодово-выгодной продукцией.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Еще трех человек госпитализировали с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине «Магнит» и скончались после употребления ягоды, сообщают «Известия».

Отмечается, что из дома на Совхозной в столице госпитализировали двух детей (девочек в возрасте 12 и 17 лет), а также 26-летнего взрослого. В больницы попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных зафиксировали признаки отравления.

Одна из женщин также приобрела арбуз два дня назад, но не в «Магните», а в «Пятерочке». Пострадавшая съела ягоду накануне, 10 сентября, а утром 11 сентября у нее появились симптомы отравления. Всего за последние два дня с Совхозной улицы в Москве с признаками отравления госпитализировали девять человек.

Дмитрий Н. Мотовилов||

В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что причиной смерти Полины стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что у девочки отказали все внутренние органы.

Это 15-ти летняя скончавшаяся.

Гость||

Ну масква срать на них в принципе, зажратые и обнаглевшие

Гость||

11:16

Придумают же, а потому что Москва, у них не может быть априори смертей от арбуза. Собянин три штуки сьел, бодр, жизнерадостен, работоспособен.

Гость||

Не арбузом так шаурмой траванут. Не, от них подальше.

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Имя: Гость
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