Дерматолог дала советы по спасению кожи рук в домашних условиях

11.09.2021 | 14:05

Дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала эффективные процедуры для спасения кожи рук в домашних условиях. Советами она поделилась с 5-tv.ru.

«Если вы хотите порадовать свои ручки спа-процедурой не выходя из дома, нанесите любой жирный питательный крем под резиновые перчатки и в течение одной-двух минут прогрейте руки феном для сушки волос. Эффект паровой бани, который будет создан внутри перчаток, обеспечит глубокое увлажнение и уход для красоты ваших рук», — сказала врач.

Также специалист порекомендовала не прибегать дома к антисептикам, а пользоваться обычным мылом, желательно с ухаживающими экстрактами. «К ним относятся экстракт алоэ, масло ши, олива и так далее. Такие очищающие средства вполне могут справиться с бытовыми загрязнениями и обезопасить вас от заражения болезнетворными микроорганизмами, которыми может быть обсеменена кожа рук вследствие контакта с окружающей средой», — пояснила специалист.

Она добавила, что нельзя забывать и о постоянном увлажнении. По словам Байрамуковой, ухаживающие кремы следует наносить после каждого мытья рук. А для лучшего воздействия нужно надевать специальные перчатки. Косметолог отметила, что самыми эффективными являются ночные кремы с содержанием воска.

Ранее исследователь из Великобритании с помощью построенной им модели воспроизвел механику мытья рук и оценил необходимое для удаления с кожи бактерий и вирусов время. Исследование показало, что для этого необходимо по крайней мере 20 секунд.