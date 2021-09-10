В Госдуме прокомментировали связь коррупции и веса чиновников

10.09.2021 | 15:54

Ученые из США получили Шнобелевскую премию за гипотезу о связи между полнотой чиновников и коррупцией. Однако зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» исключил подобную возможность.

«То, что чиновник был толстый, не поэтому он взял взятку, а потому что он занимает ту должность, на которой можно торговать своими полномочиями», - прокомментировал Валеев.

По его мнению, условия для набора веса создаются занимаемой должностью чиновника, но не коррупцией. Комплекция может быть последствием малоподвижного образа жизни и изобильного питания.

Ранее стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии 2021 года. Премию в области экономики оргкомитет вручил Павло Блаватскому из бизнес-школы Монпелье, выявившему связь степени ожирения политиков с уровнем взяточничества на примере постсоветских стран.