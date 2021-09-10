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В Госдуме предложили изменить условия включения отопления

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Депутат Госдумы Елена Вторыгина направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении парламентарий указала на данные СМИ, сообщавших, что авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. Вторыгина напомнила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла.

Чтобы избежать повторения инцидентов, подобных произошедшему в Ногинске, депутат попросила премьера рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября, пострадали 20 человек, семеро погибли. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, основная версия произошедшего - утечка газа. По данным ТАСС, авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Из-за одной тупой овцы топить с июля теперь будут начинать.

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