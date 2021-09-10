Шведской паре не разрешили назвать сына Владимир Путин

10.09.2021 | 13:32

Жителям Швеции не разрешили назвать сына в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает местная радиостанция Sveriges Radio.

Родители малыша, согласно действующим в стране правилам, подали заявку с выбранным именем в Шведское налоговое агентство. Однако орган отказался регистрировать данное имя.

По законам Швеции, сотрудники агентства могут отказать родителям в выборе того или иного имени для младенца, если сочтут, что оно доставит владельцу неудобства. В данном случае представители агентства отказались обосновать причину, по которой они не стали регистрировать в стране мальчика с именем и фамилией российского лидера.

Отмечается, что в прошлом агентство отказало семьям, которые хотели дать детям имена Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер. При этом известен случай, когда родителям, решившим назвать сына Google, удалось заручиться одобрением.