В стране и мире

Шведской паре не разрешили назвать сына Владимир Путин

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Жителям Швеции не разрешили назвать сына в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает местная радиостанция Sveriges Radio.

Родители малыша, согласно действующим в стране правилам, подали заявку с выбранным именем в Шведское налоговое агентство. Однако орган отказался регистрировать данное имя.

По законам Швеции, сотрудники агентства могут отказать родителям в выборе того или иного имени для младенца, если сочтут, что оно доставит владельцу неудобства. В данном случае представители агентства отказались обосновать причину, по которой они не стали регистрировать в стране мальчика с именем и фамилией российского лидера.

Отмечается, что в прошлом агентство отказало семьям, которые хотели дать детям имена Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер. При этом известен случай, когда родителям, решившим назвать сына Google, удалось заручиться одобрением.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А я сына Вором назову

Гость||

Назвал хомяка Вовкой.

Гость||

Мудрое решение! В школе били бы пацана с такой фамилией))

Гость||

В Швеции били, это вряд ли, там дети даже не знают кто это....

Гость||

Весь мир уже плюётся от этой фамилии...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.09.2021 14:05|

Весь мир уже плюётся от этой фамилии...

Твою вообще не знают

Имя: Гость
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