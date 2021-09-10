Россиянам объяснили запрет на использование в школах колбасы и макарон с фаршем

10.09.2021 | 10:36

Врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, почему в российских школах запретили колбасу и макароны с фаршем. По ее словам, все дело в малых сроках хранения продуктов.

Она отметила, что кусок мяса, особенно жареного, детский организм не может нормально усвоить. Кроме того, в школах часто используются некачественные и дешевые продукты.

«Дома все эти блюда делают со свежими продуктами и съедаются сразу, а в школе есть опасность того, что готовые блюда будут храниться неизвестно сколько», - сказала диетолог.

Специалист также подчеркнула, что среди продуктов возросло количество подделок и фальсификата.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало список продуктов, которые запрещено использовать в школьных столовых. В образовательных учреждениях запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасы.