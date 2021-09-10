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Российского школьника не пустили на урок из-за прически

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Шестиклассника в Иркутске не пустили на урок из-за прически — косички, как у самурая. Учителя уверяли мальчика, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать школьника.

В свою очередь, директор школы №47, где произошел инцидент, опровергла эту информацию. Она отметила, что от занятий подростка не отстраняли.

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Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева рассказала, что знает о ситуации. При этом, подчеркнула она, решение учителей может быть оправдано, если их действия соответствовали нормам учебного устава школы.

«Администрацией школы было принято решение организовать образовательный процесс для ребенка вне класса, что является спорным моментом, так как все решения, касающиеся детей, должны быть с согласия родителей либо по их заявлению. В данном случае, если имело место нарушение, необходимо было действовать в рамках "Закона об образовании"», — цитирует Афанасьеву радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, если родители школьника хотят изменить установленные требования к внешнему виду учеников, они могут начать коллективное обсуждение этой темы. Известно, что мальчику разрешили на следующий день вернуться в учебное заведение. При этом он был вынужден сменить прическу на ту, что соответствует школьному уставу.

Ранее студентку магистратуры Казанского государственного института культуры не пустили на зачет из-за ярких волос и слишком коротких шорт. По ее словам, весь учебный год на внешность девушки не обращали внимания, но на сессии декан отметила, что ее шорты «напоминают трусы». Российская студентка рассказала, что недавно ее предупредили о том, что перестанут пускать в здание института.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Страус Эму, что не так то ..?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Учителя уверяли мальчика, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами.
вот и началось самодурство на России. Скоро будет как тогда в СССР - не те прически, не та одежда.. Главное переждать это, а потом снова перестройка.

Гость||

А надо, чтобы разрешали ходить в школу, лишь прикрыв гениталии фиговым листком?

Гость||

Кулак ему в туза-духовку

Гость||

Ну,сейчас,хоть становиться построже,в школах форма,стрижки,хотя какие родители....Если у нас норма,мужчина летом в шортах- трусах и в кафе и в больницу к женчине врачу,и гос.учреждения,хотя начинают не везде пускать,например в правительство без брюк не пустят.Дети на все это смотрят и подражают,мальчики едва снег сошёл,ещё в пуховике,но уже в шортах,видно где-то сильно горит.

Гость||

Гость писал(a):

А надо, чтобы разрешали ходить в школу, лишь прикрыв гениталии фиговым листком?
а так кто-то уже пытался пойти в школу?

Гость||

Гость писал(a):

Если у нас норма,мужчина летом в шортах- трусах и в кафе и в больницу к женчине врачу,и гос.учреждения,
ну и что, шорты это летняя одежда, в чем проблема

Гость писал(a):

хотя начинают не везде пускать,например в правительство без брюк не пустят
возможно правильно, эти которые в правительстве сидят, пусть в костюмах летом паряться, купленных на наши деньги, деньга налогоплательщиков.

Гость писал(a):

Дети на все это смотрят и подражают,мальчики едва снег сошёл,ещё в пуховике,но уже в шортах,видно где-то сильно горит.
странный у тебя интерес к чужой одежде. ты за своей смотри, другие как нибудь и без твоего зоркого надзора проживут.

Гость||

Шорты и в офисно-деловом стиле есть, и в форме армии некоторых государств.

Гость||

Это всё тлетворное влияние запада, вернувшись оттуда!, он стал совершенно другим человеком.

Гость||

Семён Семеныч, что с вами, почему вы в шортах? Нина Сергеевна, а в Лондоне где я был и в Нью-Йорке и даже в Стамбуле, все ходят в шортах в жаркую погоду. Не знаю, я там не была, не довелось, но советскому человеку это не к лицу, это его не красит, плюс ваши волосатые ноги без эпиляции никому неинтересны..они пугают.

Имя: Гость
Комментарий:

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