ЕР внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов

10.09.2021 | 13:06

«Единая Россия» внесла в парламент инициативу о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более лиц младше 18 лет. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предлагается пожизненно лишать свободы педофилов за повторное подобное преступление. При этом, максимальный возраст потерпевших повышен до 17 лет.

Также пожизненное лишение свободы предусмотрено для лиц, впервые судимых по статьям о педофилии «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.