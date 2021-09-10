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ЕР внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов

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«Единая Россия» внесла в парламент инициативу о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более лиц младше 18 лет. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предлагается пожизненно лишать свободы педофилов за повторное подобное преступление. При этом, максимальный возраст потерпевших повышен до 17 лет.

Также пожизненное лишение свободы предусмотрено для лиц, впервые судимых по статьям о педофилии «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Решили на больной теме заработать очки перед выборами? Вот клоуны.

Гость||

Да, а как быть с теми кто оговаривает людей? Оговорённым до конца жизни чалиться? Сколько было случаев, когда малолетки мягко говоря "пошутили".

Гость||

Угу, осталась самая малость, доказать, что факт педофилии именно был, а то детишки оч умные стали, врут направо и налево.

Гость||

Гость писал(a):

обсудим ОМОН, который пинает женщин ногами.
Гость писал(a):
за удар пластиковым стаканчиком.
Давно обсудили, ОМОН прав. Следующий!

Гость||

Гость писал(a):

Да, а как быть с теми кто оговаривает людей?
По закону -статья за оговор. Плюс компенсация ущерба. А что?

Гость||

Водонаева: Навальному в коме не простили нарушение условий УДО, а педофилу за подобное лишь на час сократили прогулки

Гость||

Блогер Алена Водонаева выразила возмущение отсутствием контроля за осужденным педофилом из Киселевска, который в результате убил двух девочек.

«Казалось бы, громкая история Тюмени должна была встряхнуть ответственные органы. Но не случилось. Спустя два месяца история повторяется в Кемеровской области. Пропали две 10-летний девочки-одноклассницы и на следующий день их тела обнаружили в одном из заброшенных домов Киселевска. В содеянном признался 41-летний Виктор Пестерников. Его биография: в 2019-м году он вышел на свободу после десяти лет в колонии строгого режима, которые от отсидел за насилие над несовершеннолетним», — напомнила Водонаева.

Она заметила, что Пестерников после освобождения был обязан дважды в месяц отмечаться в ОВД, ему запрещалось покидать город, выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия и т. д. Но оказавшись на свободе, педофил сразу стал нарушать условия освобождения. Суд в ответ ужесточил условия, постановив, что насильник должен отмечаться в ОВД не два раза в месяц, а три, и его прогулки стали на час короче — до 21:00.

«Извините, конечно, за сравнение. То есть лежащему в коме Навальному вы не простили нарушения условного срока за дело „Ив Роше“ и отправили в тюрьму. А педофила-насильника, нарушающего правила освобождения, вы мало того, что не закрыли обратно, так еще и не следили за ним», — возмутилась Водонаева.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня на прогулке, и 19 августа ее тело нашли в коробке из-под бытовой техники. Преступника, как сообщили в СК РФ, вычислили именно по этой коробке. Позднее при обыске у него были найдены другие улики, кроме того, совпали образцы ДНК мужчины и биологические следы на теле жертвы. Под давлением доказательств мужчина во всем признался и показал, где положил коробку с телом. Следователи рассказали, что он заманил девочку в свою квартиру, изнасиловал и задушил, несколько дней продержал в холодильнике и только 17 августа избавился от тела. Волонтеры говорят, что мужчина участвовал в поисках пропавшей девочки.

На днях в кузбасском Киселевске двух 10-летних девочек видели в компании мужчины, а затем они пропали. Преступника вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали на улице. Виктор Пестерников признался, что завел детей в заброшенный дом, изнасиловал и убил. Оказалось, что он уже был судим за педофилию и освободился три года назад. После этого он должен был постоянно отмечаться в полиции и не менять места жительства без разрешения полиции. Однако он переехал, а на учет в Киселевске не встал, но полицейские этого «не заметили». По факту халатности полицейских возбуждено уголовное дело.

Гость||

Лживые лицемерные хапуги

Гость||

Гость писал(a):

Блогер Алена Водонаева
Какое нам дело до этой дурочки?

Имя: Гость
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