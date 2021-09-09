В стране и мире

В России снизились цены на бензин

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Средние розничные цены на топливо в России в период с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте.

Так, бензин подешевел в 68 российских городах, которые являются региональными центрами. Наибольшее снижение цен отмечено в Уфе (0,9 процента), Орле и Оренбурге (0,8 процента). В Москве стоимость топлива снизилась на 0,4 процента, в Санкт-Петербурге - на 0,5 процента.

В среднем за указанный период бензин подешевел на 15 копеек - с 49,08 до 48,93 рубля за литр. В частности, средняя цена на Аи-92 снизилась на 17 копеек (45,99 рубля за литр), стоимость Аи-95 упала на 16 копеек (49,82 рубля), Аи-98 - на 8 копеек (57,57 рубля).

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что риска повышения цен на бензин в стране нет. Он отметил, что меры властей по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Перед выборами в демократию играют.Потом три шкуры спустят за это.

Гость||

В Пензе снизились?

Гость||

25 лет росли а теперь на 17 копеек снизилась))))) я ржу)

Гость||

И не стыдно, копейки считать.

Имя: Гость
Комментарий:

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