В стране и мире

В Минздраве назвали основную причину смертности в России

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Основная причина смертности в России — сердечно-сосудистые заболевания. Ее назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции «Кардиология на марше 2021», передает РИА Новости.

Мурашко добавил, что данные заболевания остаются ведущей причиной смертности не только в Российской Федерации, но и во всем мире.

Он подчеркнул, что в России реализуется проект по борьбе с подобными заболеваниями, а также проводятся мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском их развития.

6 сентября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте. По ее словам, в целом россияне трудоспособного возраста составляют треть от общего числа умерших.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Новая Дума теперь просто обязана, поднять пенсионный возраст до 70, пусть электорат пыжится, но до пенсии доживает, иначе никак.

Гость||

Гость писал(a):

поднять пенсионный возраст до 70
Это будет льготная пенсия... для остального быдла будет установлен возраст 80-85 лет.

Силовиков, разумеется, нововведения касаться не будут.

Гость||

Слава Великому Пу и единорастам!

Имя: Гость
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