Россиянин украл три миллиона рублей из плюшевого медведя

09.09.2021 | 13:32

Мужчина украл у жительницы города Корсаков в Сахалинской области три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя. Об этом сообщает издание Citysakh.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В день кражи похититель пришел в гости к 18-летней дочери пострадавшей, которая пригласила его в гости, а самой 37-летней женщины не было дома. В то время, как девушка отвлеклась, 21-летний мужчина обнаружил внутри плюшевого медведя три миллиона рублей и похитил их. Помимо этого, злоумышленник украл найденные в комоде 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей, после чего скрылся.

Впоследствии выяснилось, что подозреваемый отправился на север Сахалина, где скрывался в подвале одного из домов. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Ювелирные украшения молодой человек передал своему другу, который по его просьбе сдал их в ломбард. По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В июне житель Набережных Челнов 46-летний мужчина украл десять коробок с мороженым и раздал его прохожим. С какой целью он украл мороженое, не сообщалось. Отмечается, что ранее подозреваемого неоднократно судили за имущественные преступления.