Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в Москве

09.09.2021 | 09:43

Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе одного из жилых домов на Литовском бульваре в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Известно, что ребенку не больше суток. Младенца передали медикам, которые оказывают ему необходимую помощь.

По данным канала, прокуратура следит за обеспечением безопасности ребенка. В рамках процессуальной проверки ведомство установит личности родителей девочки и даст оценку их действиям.

Ранее в городе Гатчина Ленинградской области неизвестные принесли к церкви пакет с телом новорожденного ребенка. Внутри была записка, в которой указывалась информация о дате рождения ребенка и говорилось, что младенец заболел, а его мать не знала, что с этим делать.