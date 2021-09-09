Еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске

09.09.2021 | 15:13

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Московской области.

«Извлечено тело девушки», - заявили в ведомстве.

Кроме того, источник агентства отметил, что из-под завалов дома извлекли всех погибших.

Ранее 9 сентября стало известно, что число погибших в Ногинске возросло до семи - перед этим сообщалось о пятерых. Из-под завалов достали тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, которые долго не выходили на связь.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября. При аварии пострадали 20 человек. По основной версии произошедшего, взрыв произошел из-за утечки газа, однако, по другим данным, авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.