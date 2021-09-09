Долги россиян захотели собирать с их детей

09.09.2021 | 09:59

Долги россиян в скором времени могу начать собирать с их детей, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий вопрос сейчас рассматривает экономическая коллегия Верховного суда в рамках иска от финансового управляющего одного из граждан, проходящих процедуру банкротства физлиц.

Речь идет о деле Сергея Рассветова, имеющего семью из жены и двух несовершеннолетних детей. Его финансовый управляющий, консолидирующий имущество должника для расчетов с кредиторами, собирается получить доступ к данным о недвижимости, оформленной на всех членов семьи. Однако до сих пор суды соглашались раскрыть сведения только об активах самого Рассветова и его супруги.

Позиция судов трех инстанций последовательно заключалась в том, что российское законодательство не предусматривает совместной собственности родителей и детей, а значит данные об имуществе детей не относятся к сведениям об активах должника. Кроме того, суды заключали, что финансовый управляющий может получить доступ к сведениям об имуществе детей должника из других источников вместо того, чтобы запрашивать их напрямую.

По мнению финансового управляющего Рассветова, такой подход ограничивает возможности поиска имущества должника. Дальнейшее развитие событий и возможное изменение норм закона и судебной практики будет зависеть от решения Верховного суда.

В то же время опрошенные изданием специалисты отмечают, что инициатива истца справедлива для тех случаев, когда имущество должника изначально оформляется на его детей, а не передается им в течение жизни. Также они выступают за ужесточение нынешних правил и включение в конкурсную массу имущества не только детей, но и родителей должника, однако признают, что на практике взыскивать имущество детей в пользу кредиторов может быть непросто — из-за необходимости в судебном порядке доказывать, что активы были приобретены именно за счет должника.