В Париже грабители вынесли из бутика драгоценности на сотни миллионов рублей

08.09.2021 | 12:02

Вооруженные грабители вынесли из бутика люксового бренда Bvlgari ювелирные изделия на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает LaParisien.

Инцидент произошел в Париже в середине рабочего дня в магазине Bvlgari, который расположен на Вандомской площади. Налетчики ворвались в здание с оружием, после чего покинули его с драгоценностями, общая стоимость которых составила около 10 миллионов евро.

По информации издания, полицейским удалось задержать двоих подозреваемых, когда они пытались скрыться с места преступления на автомобиле марки BMW серого цвета и двух скутерах. Отмечается, что во время погони один из офицеров правоохранительных органов получил легкие ранения. Кроме того, одного из задержанных ранили в ногу.

Известно, что остальные налетчики на данный момент остаются на свободе, их точное количество не раскрывается. Полиция продолжает работать на месте преступления.

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