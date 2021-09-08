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В Париже грабители вынесли из бутика драгоценности на сотни миллионов рублей

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Вооруженные грабители вынесли из бутика люксового бренда Bvlgari ювелирные изделия на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает LaParisien.

Инцидент произошел в Париже в середине рабочего дня в магазине Bvlgari, который расположен на Вандомской площади. Налетчики ворвались в здание с оружием, после чего покинули его с драгоценностями, общая стоимость которых составила около 10 миллионов евро.

По информации издания, полицейским удалось задержать двоих подозреваемых, когда они пытались скрыться с места преступления на автомобиле марки BMW серого цвета и двух скутерах. Отмечается, что во время погони один из офицеров правоохранительных органов получил легкие ранения. Кроме того, одного из задержанных ранили в ногу.

Известно, что остальные налетчики на данный момент остаются на свободе, их точное количество не раскрывается. Полиция продолжает работать на месте преступления.

В январе замаскированные под матерей россиянки ограбили магазин на 1,5 миллиона рублей. Представитель точки спортивных товаров заявил, что двое неизвестных похитили из торгового зала большое количество товаров. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как злоумышленницы быстро складывают украденный инвентарь в пустую детскую коляску.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В Париже рубли? О как, а я и не знал 😁

Гость||

В Париже разве в наших драгоценных рублях торгуют.

Д-р Шаффхаузен||

На самом деле жители парижа готовы провести референдум о вхождении в состав РФ. На самом деле давно пора.

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