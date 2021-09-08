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В МЧС подтвердили гибель с Зиничевым известного кинорежиссера

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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера и сценариста Александра Мельника. Об этом в среду, 8 сентября, пишет ТАСС.

Уточняется, что 63-летний Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений. Он был лауреатом премии «Ника» и снял такие картины, как «Новая земля» и «Территория».

О гибели Евгения Зиничева стало известно ранее 8 сентября. Трагедия произошла во время учений в городе Норильске Красноярского края. В МЧС уточнили, что глава министерства умер при исполнении служебного долга.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким министра. Также гибель Евгения Зиничева прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

мир праху его

Дмитрий Н. Мотовилов||

А что с Мельником-то. Почему молчат?

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По предварительным данным, погибшего оператора,

которого бросился спасать глава МЧС Зиничев,

звали Александр Мельник

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Инцидент, который привел к гибели главы МЧС Евгения Зиничева,

произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен

на охраняемой территории, в западной части

Путоранского заповедника, рассказал

источник

Гость||

Браконьерили?

Гость||

Романа Полански знаю, Дент Вильнева знаю, Балабанова помню а вот мельника извините кто такой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что глава министерства умер при исполнении служебного долга.
Так умер или погиб при исполнении. Умирают от продолжительной или не продолжительной болезни. Оператор разбился, а спасающий умер. Журналисты когда писать научитесь. Разбиться бы вам вместе с оператором.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений.
Какие ученья на краю скалы в заповедной зоне? Делали селфи? Тогда объяснимо, а так противоречивая информация. А так то ученье то спасение, то погибание, то умирание. Блин, столько пены, а из за чего.

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