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Посол Турции опроверг сообщения о досрочном закрытии туристического сезона

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Посол Турции в России Мехмет Самсар опроверг информацию о том, что туристический сезон в республике закроется досрочно из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности», — заявил Самсар.

Также посол добавил, что поскольку благоприятный для туризма сезон еще продолжается, отели готовы принимать путешественников, в том числе из России, которые в ближайшее время собираются приехать.

В августе в ряде турецких СМИ появилась информация, что из-за появления в стране двух случаев нового «мю»-штамма коронавирусной инфекции власти республики могут досрочно завершить туристический сезон.

Ранее путешественникам из России назвали самые безопасные курорты Турции в период пандемии COVID-19 — ими стали Мугла, где на 100 тысяч человек приходится около 39 зараженных, Анталья (39,52) и Измир (43,30).

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Источник — lenta.ru
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