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Несколько этажей жилого дома рухнули при взрыве газа в Подмосковье

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В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме, в результате обрушились конструкции трех этажей. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, данным, есть пострадавшие, спасатели начали разбор завалов. Взрыв произошел на улице 28 июня.

По данным ТАСС, всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна. В МЧС по Московской области подтвердили подтвердили взрыв, на место направлены экстренные службы. Как сообщил источник агентства, причиной взрыва стала утечка газа.

Согласно последним данным, три человека, в том числе двое детей, были спасены.

В августе в результате взрыва в квартире дома на улице Малая Набережная на северо-западе Москвы погибли два человека. По одной из версий, в жилой квартире взорвался газ. По другой — взорвалась граната.

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Источник — lenta.ru
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