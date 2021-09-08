Минимум четверых после взрыва в Подмосковье до сих пор не нашли

Минимум четыре человека после взрыва газа в подмосковном Ногинске до сих пор не найдены. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящий момент местонахождение 4-5 жильцов дома, где произошло ЧП, неизвестно.
Взрыв в многоэтажке в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. По предварительной версии, причиной аварии мог стать газ, который местные жители оставили включенным на ночь.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, а девять - пострадали. Позднее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что число пострадавших выросло до 13.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Мешков с сахаром местные жители случайно не привозили? Ведь сезон варенья.