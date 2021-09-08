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Минимум четверых после взрыва в Подмосковье до сих пор не нашли

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Минимум четыре человека после взрыва газа в подмосковном Ногинске до сих пор не найдены. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящий момент местонахождение 4-5 жильцов дома, где произошло ЧП, неизвестно.

Взрыв в многоэтажке в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. По предварительной версии, причиной аварии мог стать газ, который местные жители оставили включенным на ночь.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, а девять - пострадали. Позднее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что число пострадавших выросло до 13.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минимум четыре человека после взрыва газа в подмосковном Ногинске до сих пор не найдены.
penzainform.ru писал(a):
По предварительной версии, причиной аварии мог стать газ, который местные жители оставили включенным на ночь.
Мешков с сахаром местные жители случайно не привозили? Ведь сезон варенья.

Гость||

скоро выборы...

Гость||

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посулил пострадавшим по 30-50 тысяч рублей, что выглядит форменным издевательством. Особенно с учетом его непосредственного отношения к АО «Мособлгаз» в качестве «благодетеля» и покровителя этого бывшего государственного унитарного предприятия.

Именно Воробьев и приватизировал ГУП «Мособлгаз» в 2018 году весьма хитрым образом. После приватизации официально заявлялось, что 100% акций предприятия будут принадлежать Московской области, что «позволит решать стратегические задачи по модернизации газораспределительных сетей и строительству новых». По факту лакомая контора фактически оказалась в собственности у ее гендиректора Дмитрия Голубкова через подконтрольные ему ООО «Газстройконтроль», АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» и даже баскетбольный клуб «Химки», президентом которого является большой фанат баскетбола Голубков.

Гость||

Сегодня часть жилого дома в Ногинске взлетела на воздух из-за взрыва газа. Есть двое погибших и несколько пострадавших, в том числе дети. Дом обслуживает управляющая компания «Партнер-сервис», которая однажды уже смогла избежать ответственности после похожей трагедии. Три года назад в своих квартирах задохнулись две семьи. Позже выяснилось, что в доме вообще не обслуживали вентиляционные каналы. По словам жильцов, УК бросает дома в ужасном состоянии и просто бездействует – «заставить их работать никто не может».

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