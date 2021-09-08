Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева

08.09.2021 | 14:10

Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший на учениях в Красноярском крае, пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, Зиничев разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что это видели много людей.

О гибели главы МЧС уже доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8 сентября стало известно, что Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края в возрасте 55 лет. Как сообщили в МЧС, глава ведомства погиб «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека». Зиничев занимал пост главы МЧС с мая 2018 года.