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Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева

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Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший на учениях в Красноярском крае, пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, Зиничев разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что это видели много людей.

О гибели главы МЧС уже доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8 сентября стало известно, что Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края в возрасте 55 лет. Как сообщили в МЧС, глава ведомства погиб «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека». Зиничев занимал пост главы МЧС с мая 2018 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

доверия к этой персоне у меня нулевое, говорят она бобров ест

Гость||

Слабоумие и отвага...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Причём без закуски ест

Гость||

Оскара за кино получит Маргарита Симоньян

Гость||

Не бобрятина говорят реально вкусное мясо, симаньян толк гнает в гурманстве

Гость||

Теперь я знаю главного претендента на премию Дарвина за 2021 год

Гость||

Ирония судьбы -главный спасатель погиб в окружении роты спасателей.

Гость||

Оператор наверное был так уверен в своей безопасности.

Гость||

Ага

Гость||

Я же писал в соседней ветке. Пьяный со скалы навернулся.

Гость||

И министр МЧС был уверен что его тоже спосут. А оказалось ни кто ни чего не могут и надеяться не стоит.

Гость||

Глава МЧС России, бывший личный охранник Путина.Гость писал(a):

И министр МЧС был уверен что его тоже спосут. А оказалось ни кто ни чего не могут и надеяться не стоит.
Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло.

Гость||

И спасти не смог и самого спасти не смогли.

Гость||

Это был пат.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Вот мгновенно будет дан урок

и финиш карьеры главным

упырям России.

Это им первый звоночек.

И отчётливый

очень

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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