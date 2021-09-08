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Глава МЧС России погиб на учениях

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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МЧС уточнили, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Утром в среду, 8 сентября, на сайте МЧС появилось сообщение о визите министра в Красноярский край, где он проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории, пообщался с представителями подрядной организации.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Занял пост главы МЧС в мае 2018-го. Указом президента России от 21 декабря 2020 года ему присвоено воинское звание генерал армии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ручное управление в действии. Маршал погиб, выполняя задачу рядового по спасению человека.

Гость||

мир праху его

Гость||

Гость писал(a):

Ручное управление в действии. Ма
Опять пьянь засоряет ленту

Гость||

Пьяный упал с обрыва, а нам пургу гонят.

Гость||

Это видать твое обычное состояние,ушлепок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории, пообщался с представителями подрядной организации.
Стесняюсь спросить, он погиб после разговора с подрядчиками? Наверное на охоту полетел...

Гость||

Гость писал(a):

Пьяный упал с обрыва, а нам пургу гонят.
очень правдоподобно, особенно на фоне того как они последнее время себя ведут с жиру

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, он погиб после разговора с подрядчиками? Наверное на охоту полетел...
Или с оленем спутали или по пьяни шлёпнули.

Д-р Шаффхаузен||

Генеральская пенсия останется в закромах.

Гость||

Гость писал(a):

Это видать твое обычное состояние,ушлепок.
кто обзывается тот сам и называется

Гость||

Тебя и видно,ушлепок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

спасая жизнь человека
но при этом жизнь человека не спас.

Тогда что это было?

Гость||

Гость писал(a):

но при этом жизнь человека не спас.

Тогда что это было?

Где написано что не спас, откуда инфа?

Имя: Гость
Комментарий:

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