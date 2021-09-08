Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней

08.09.2021 | 09:38

Педофилия не вылечивается, рецидивы у человека будут в любом случае; есть только два способа борьбы с людьми, имеющими такие наклонности. Об этом заявил «Ленте.ру» профессор криминалистики Анатолий Кустов.

По его словам, эта склонность заложена очень глубоко, на уровне генов. И, если человек один раз переступит черту, то может он и не пойдет на преступление, но «тяга к несовершеннолетним половым партнерам у него в любом случае останется, а вместе с ней и высокий риск нарушить закон».

Эксперт отметил, что в одиночку человек с такими наклонностями справиться не сможет: ему нужна поддержка, чтобы интегрироваться в общество. В западных странах с педофилами проводят профилактические беседы, у них есть группы поддержки, как у анонимных алкоголиков. Но в России пытаются уйти от проблемы педофилии, просто отталкивая ее от себя. Подобное раньше было (да и сейчас есть, но в меньшей степени) с ВИЧ-инфицированными.

Кустов считает, что есть только два пути предотвращения нападений педофилов на детей.

«Первый — это кастрация, лишение мужского начала. А что еще остается, если эта проблема — на генном уровне и никак не лечится? Да, педофил может отбыть срок, но то, что у него внутри, там и останется. Никакого лекарства от педофилии сейчас нет. Второй выход — это смертная казнь, на которую у нас в стране ввели мораторий. Это тот метод, то "лекарство", страх перед которым может остановить преступника», — уверен профессор.

В Киселевске 6 сентября две школьницы не вернулись домой. Их нашли мертвыми в заброшенном доме на следующий день. Задержан подозреваемый, который сознался в изнасиловании и убийстве детей. Он отсидел 10 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.