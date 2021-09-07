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Заплатившую 800 тысяч рублей за авиабилет женщину не пустили к умирающему отцу

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Женщина заплатила 11 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей) за авиабилет домой, чтобы проститься с умирающим отцом, однако региональные власти не пустили ее к родственнику и отправили на повторный карантин. Об этом пишет Daily Mail.

Аманда Билопавлович (Amanda Bilopavlovic) прилетела из Канады в Сидней после того, как узнала о том, что ее отцу осталось жить несколько дней. Несмотря на то что женщина была вакцинирована, ее отправили на принудительную изоляцию. После этого Билопавлович должна была отправиться еще одним рейсом в Аделаиду, свой родной город, поэтому она неоднократно пыталась связаться со службой здравоохранения Южной Австралии, чтобы ей позволили не проходить повторный карантин.

Однако когда австралийка прилетела в Аделаиду, власти снова отправили женщину на самоизоляцию. Путешественнице пообещали, что она сможет увидеться с отцом после получения отрицательного теста на коронавирус. Все это время Билопавлович была на видеосвязи с умирающим родственником.

«Мне говорили, что я увижусь с ним через несколько часов, потом — через четыре дня. Мне давали разную информацию», — пожаловалась Билопавлович.

Отец женщины умер спустя 30 минут после того, как она получила свой отрицательный тест на COVID-19. Билопавлович раскритиковала государственные органы здравоохранения и заявила, что власти игнорировали ее просьбы.

«Я видела, как мой отец сделал последний вздох. Я думаю, он ждал меня, но вот и все...» — передает слова женщины издание.

Ранее в июне мужчина прилетел из Бельгии в Австралию ради встречи с умирающей матерью, но ему запретили покидать карантинный отель — в знак протеста он объявил голодовку. Путешественник заявил, что не видел свою мать больше двух лет, и в случившемся виноваты исключительно официальные лица страны и некорректно составленные законы.

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Источник — lenta.ru
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