В стране и мире

В России назвали условие для снижения платы за ЖКХ

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Для снижения стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) следует изменить систему учета энергоэффективности жилья и его оплаты. Такое условие назвала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости.

«Потому что у нас в России тепло регулируется на входе в дом, а не на входе в квартиру», - объяснила Трунова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В качестве примера аудитор привела европейские страны, где будут установлены температурные нормы - не выше плюс 18 зимой, и не ниже плюс 25 летом. «Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат. Это, как и у нас несколько лет назад вводились счетчики на воду или на электричество - теперь все по ним платят, чтобы сэкономить. У граждан должен быть мотив», - добавила Наталья Трунова.

В том же интервью аудитор Счетной палаты сравнила счета россиян и американцев, а также британцев за коммунальные услуги. По ее словам, средний счет за ЖКХ-услуги в России за квартиру составляет около пяти тысяч рублей в месяц. Она добавила, что с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5 процента. При этом во Франции и Великобритании эта доля составляет около 14 процентов. В США граждане тратят около девяти процентов зарплаты на такие услуги, добавила аудитор.

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Источник — lenta.ru
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