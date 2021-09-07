Пропавших по дороге из школы в Киселевске девочек нашли мертвыми

В Кемеровской области нашли тела двоих пропавших школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
41-летний житель Киселевска признался в изнасиловании и убийстве девочек. Он показал полицейским место, куда спрятал тела.
Мужчина поначалу отрицал свою причастность к преступлению. На видео он говорит, что купил девочкам семечек, довел до бетонки, где они покормили голубей и ушел.
Позже на допросе подозреваемый сказал, что надругался над детьми и задушил их.
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