Пропавших по дороге из школы в Киселевске девочек нашли мертвыми

07.09.2021 | 10:54

В Кемеровской области нашли тела двоих пропавших школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

41-летний житель Киселевска признался в изнасиловании и убийстве девочек. Он показал полицейским место, куда спрятал тела.

Мужчина поначалу отрицал свою причастность к преступлению. На видео он говорит, что купил девочкам семечек, довел до бетонки, где они покормили голубей и ушел.

Позже на допросе подозреваемый сказал, что надругался над детьми и задушил их.