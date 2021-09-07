В стране и мире

Появились подробности инцидента с пропажей двух российских школьниц

Печать

Две девочки, пропавшие в Кузбассе, ушли в сопровождении неизвестного мужчины в сторону гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам продавцов магазина, где девочек последний раз видели, мужчина набрал им полную тележку сладостей. Известно, что дети называют его дядей Витей. В настоящее время на поиски выдвинулись сотрудники правоохранительных органов с собаками.

Местные жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на улицах Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат» около 19.00.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе две школьницы ушли на учебу и не вернулись домой. По данным ГУ МВД по региону, две 10-летние девочки в Киселевске ушли в школу в понедельник, 6 сентября, около 08:00 (04:00 по московскому времени). Их местоположение до настоящего времени не установлено.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте