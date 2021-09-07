Кремль оценил возможность ужесточения наказания педофилам

07.09.2021 | 13:22

Кремль не ведет никакой работы насчет возможного ужесточения наказания педофилам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы», — сказал он, оценивая возможность ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей.

Ранее 7 сентября в Совете Федерации призвали ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении детей. В частности, необходимо ввести пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, а также обязательную принудительную химическую кастрацию для педофилов. С таким заявлением выступил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Депутат Госдумы Михаил Емельянов в свою очередь предложил вернуть смертную казнь для педофилов. По его мнению, решение об отмене моратория на смертную казнь будет зависеть от нового состава нижней палаты парламента.

Вопрос об ужесточении наказания для педофилов был поднят после убийства двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области. 6 сентября они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Позднее были обнаружены их тела. По подозрению в совершении преступления задержали местного 41-летнего жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.