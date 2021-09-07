В стране и мире

Доктор Комаровский назвал основную проблему детских садов

Печать

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в большинстве детских садов не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Об основной проблеме дошкольных учреждений специалист порассуждал в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий отметил, что детские сады существуют для того, чтобы родители могли выполнять свои социальные функции и жить полноценной жизнью, которая, по его словам, «не должна сводиться исключительно к уходу за потомством». «Государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после шести месяцев ребенок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром правильно обученных и высокооплачиваемых сотрудников», — подчеркнул Комаровский.

Специалист раскритиковал детские сады, в которых поддерживают слишком высокую температуру, мало гуляют с детьми, а также принимают детей и сотрудников с купленными справками о вакцинации. В то же время он отметил, что посещение хорошего детского сада несет для ребенка только плюсы, но таких учреждений мало.

«Увы, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам детские сады, с акцентом прежде всего на детское здоровье — огромная редкость», — указал на основную проблему врач. Комаровский с сожалением отметил, что у большинства родителей нет запроса на такие сады.

Ранее телеведущий развеял мифы о причинах возникновения колик у детей. Комаровский дал родителям несколько советов, как справиться с этой проблемой.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте