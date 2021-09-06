Сетевое издание|18+|Понедельник|6 сен 2021|18:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19

Печать

В Минздраве обновят методические рекомендации по лечению COVID-19. Отмечается, что в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, а также недавно зарегистрированные препараты, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют эффективность. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, в списке появятся препараты, которые уже используются в России. Также в перечень могут попасть лекарства, вновь зарегистрированные в стране.

«Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», - уточнил Фисенко.

В настоящее время в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения России Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Ранее Фисенко оценил, как новый штамм коронавируса повлиял на точность российских тестов. По словам специалиста, точность тест-систем при появлении нового штамма не изменилась. До этого он также отмечал, что тесты для выявления COVID-19, которые используются в России, обладают высокой степенью точности. Все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте