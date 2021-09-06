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В стране и мире

Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной

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Строительство новых городов в Сибири, инициированное главой Минобороны Сергеем Шойгу, можно сравнить с освоением Зауралья во времена СССР, заявил РИА Новости урбанист, основатель «Лаборатории гражданской инженерии» Петр Иванов. Он усомнился в том, что жители европейской части России поедут в будущие сибирские города.

Эксперт отметил, что население России сокращается, поэтому стране неоткуда взять людей, готовых заселиться в новые города. «Надежда на то, что идея новых городов станет новой стройкой БАМ, когда из средней полосы активные граждане потянутся осваивать новые территории, звучит нереалистично, - подчеркнул Иванов. - Лихое заселение бесплодных территорий по китайскому сценарию возможно только в условиях административно-командного расселения, которое, я надеюсь, никогда не вернется в нашей стране».

О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.

Шойгу предложил продумать систему поощрения россиян, желающих переселиться в Сибирь. Он назвал возможные меры поддержки - это предоставление переселенцам льготной ипотеки, подъемных денег, земельных участков для строительства собственных домов. Кроме того, для них может быть увеличен размер материнского капитала.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Старые вымирают, а они новые строить собрались

Гость||

Будем жить в посёлке мы, пока что небогатом,

Чтобы олигархи не сидели на мели

Гость||

Все уже давно начитались австрийских сказок.

Гость||

Ага сделать Туру административным чиновничье-депутатским центром РФ и выселить туда из Москвы и С.Пб. всех федеральных чиновников, т.е. все министерства кроме МО , ФСБ и СК, сенаторов и депутатов вместе с семьями в обязательном порядке.)

Гость||

И Шпигеля туда отправьте наложенным платежом ,с пакетом кукурузных хлопьев.

Гость||

Китайцами заселят наши горе-правители.

Гость||

Министерства переведите в эти города и народ потянется.

Гость||

Шойгу занимается не своим делом, а точнее популизмом перед выборами.Вообще то он военослужащий и ему запрещается возглавлять списки политических партий и тем более проводить агитацию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

систему поощрения россиян, желающих переселиться в Сибирь. Он назвал возможные меры поддержки - это предоставление переселенцам льготной ипотеки,
Что???!! Льготной ипотеки???!!! Там жилье нужно бесплатно давать. Может быть тогда кто-то и поедет

Гость||

Марс пора осваивать и Венеру,яблонь там насажать.Сказочники сказочного могут говорить что угодно,всё равно же не переспрашивают.

Имя: Гость
Комментарий:

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