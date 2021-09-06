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В стране и мире

Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России

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В России мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте. Так масштабы мужской смертности оценила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста», - сказала Голикова во время выступления на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, от общего числа умерших почти треть составляют россияне трудоспособного возраста.

Ранее Голикова предположила, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19. Она отметила, что для этого потребуется привить 90 миллионов граждан.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Одинокий мужчина без детей - самая социально незащищенная категория в РФ. Никаких маткапиталом ему не положено, выплат не дают, заставляют работать и мало платят. А бывает что и работу не найдет, приходится жить на пособие по безработице в 1300 рублей. А на это пособие можно только водки купить чтобы забыть про все проблемы и печали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста
Шедевр!!!

Гость||

Зато пенсионный возраст подняли. Мужики не доживают.

Гость||

Поднимите пенсионный возраст до 100 лет и мужики будут умирать 100% в трудоспособном возрасте

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста»,
Она сама понимала, что говорила? Слог чиновника голый, бездушный. А вот "Основными причинами смертности мужчин трудоспособного возраста в РФ, влияющими на показатели общей смертности населения РФ являются..." Дальше перечислить.

Гость||

Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста», - сказала Голикова во время выступления на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.
Основной причиной такой смертности является геноцид коренного населения .

Гость||

Гость писал(a):

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста», - сказала Голикова
Это как "Вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия".

Гость||

Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного

Что не так?.....Для статистики именно это причина,много бабок кому далеко за 80,а в среднем продолжительность жизни (ожидаемая) около 70 лет.....это среднеееее

Гость||

Гость писал(a):

Для статистики именно это причина
Поэтому и говорят: "Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика".

Дмитрий Н. Мотовилов||

Мужиков давит без стыда и совести.

Лучшие мастера золотые руки и

великие умы гниют в нищете

и забвении земли

нашей.

----------------------

Имя: Гость
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