Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день

06.09.2021 | 13:20

Российский эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала допустимую норму сахара, которую может употреблять взрослый человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, дневная норма составляет 25-50 граммов. При этом эксперт отмечает, что данная цифра включает в себя не только сахар-песок, но и сладкое, а также продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и прочие.

Помимо этого, Бочарова рассказала, что 25 граммов - это примерно пять-шесть ложек сахара. Она добавила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно превышать десяти процентов от общей калорийности дневного рациона, иначе возникает риск лишнего веса и диабета второго типа.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвали продукты, которые необходимо употреблять осенью. Писарева посоветовала есть цитрусовые, поскольку эфирные масла в этих фруктах улучшают настроение и тонизируют. Кроме того, следует употреблять полезные жиры, содержащиеся в орехах, оливковом масле, авокадо и жирной рыбе. В свою очередь, Круглова порекомендовала включить в рацион блюда из тыквы, поскольку она богата бета-каротином и витамином А.