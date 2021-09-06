Сетевое издание|18+|Понедельник|6 сен 2021|14:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день

Печать

Российский эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала допустимую норму сахара, которую может употреблять взрослый человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, дневная норма составляет 25-50 граммов. При этом эксперт отмечает, что данная цифра включает в себя не только сахар-песок, но и сладкое, а также продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и прочие.

Помимо этого, Бочарова рассказала, что 25 граммов - это примерно пять-шесть ложек сахара. Она добавила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно превышать десяти процентов от общей калорийности дневного рациона, иначе возникает риск лишнего веса и диабета второго типа.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвали продукты, которые необходимо употреблять осенью. Писарева посоветовала есть цитрусовые, поскольку эфирные масла в этих фруктах улучшают настроение и тонизируют. Кроме того, следует употреблять полезные жиры, содержащиеся в орехах, оливковом масле, авокадо и жирной рыбе. В свою очередь, Круглова порекомендовала включить в рацион блюда из тыквы, поскольку она богата бета-каротином и витамином А.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте