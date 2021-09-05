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В стране и мире

Врач предупредила о живущих на телефоне опасных бактериях

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Врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская заявила, что на поверхности телефона обитает множество болезнетворных бактерий. В некоторых случаях их количество превышает число микробов на ободке унитаза в 18 раз, предупредила медик, сообщает «Прайм».

Очинская напомнила результаты исследования, проведенного в 2015 в британском Университете Суррея. Ученые взяли смывы со смартфонов 30 добровольцев и выяснили, что гаджеты служат рассадником опасных бактерий. На них способны жить сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и другие микробы, провоцирующие серьезные заболевания.

Медик призвала россиян очищать наружные поверхности телефона не менее одного раза в день. «Для этого можно использовать: антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, этиловый спирт, разведенный водой; специальные средства для дезинфекции гаджетов», - объяснила эксперт.

Врач добавила, что перед процедурой смартфон необходимо отключить от сети. Внешнюю поверхность гаджета следует очищать с помощью протирания, заключила она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом. Организм наиболее эффективно борется с инфекциями при температуре тела от 37 до 38,5 градуса.

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Источник — lenta.ru
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