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В стране и мире

Россиян предупредили о штрафе за хранение банок с консервами в подвалах

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За хранение банок с консервами в местах общего пользования многоквартирного дома грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Эксперт подчеркнул, что зачастую жильцы часто используют под личные цели места общего пользования. При этом выставлять заготовки на зиму можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

Юрист уточнил, что запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов прописан в постановлении правительства. При этом поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. «Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений», - пояснил Паюшин.

В июле в Подмосковье был задержан 41-летний житель города Протвино, который организовал плантацию конопли в подвале многоэтажки. По данным полиции, подозреваемый работал сантехником, обслуживая жилые дома на улице Академика Сахарова. В одной из многоэтажек он арендовал подвал, где и обустроил свое незаконное хозяйство. В ходе обыска оперативники изъяли 46 горшков с растениями, лампы освещения, семена, емкости с жидкостью и электронные весы. Там же было найдено 200 грамм готовой к реализации марихуаны.

В 2020 году доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал смертельную опасность домашних заготовок - они могут вызвать заболевание ботулизм. По словам врача, в домашние заготовки вместе с неотмытыми фрагментами почвы попадает бактерия Clostridium botulinum. При герметичной упаковке и хранении таких консервов в комнатной температуре бактерия вырабатывает ботулинический токсин, который и вызывает опасную болезнь.

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Источник — lenta.ru
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