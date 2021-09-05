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В стране и мире

Россиян научили выбирать капусту

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Разновидности капусты, особенно белокочанная, имеют множество вредителей и болезней, поэтому необходимо обращать внимание на внешний вид и запах. Как правильно выбирать этот продукт, поделились в Роскачестве. В ведомстве назвали основные моменты, на которые следует обратить внимание.

Характерный специфичный для капусты запах в целом характеризует качественный товар, отмечают специалисты. Наружные листья должны быть целыми, без повреждений, невысохшие. У хорошей белокочанной и краснокочанной капусты листья имеют блеск.

Цветная капуста должна иметь плотную головку (соцветие) светлого цвета, без темных пятен, чуть прикрытую листьями. Для капусты брюссельской нужны кочанчики плотные, зеленые или темно-зеленые. Для брокколи признаками качества являются наличие в головке плотно прилегающих друг к другу соцветий темно-зеленого цвета.

При этом только в сезон на рынке будет свежая продукция. Ранние сорта поступают в продажу в конце мая-начале июня. В июле приходит пора для среднеранних и среднеспелых сортов капусты. Свежая капуста продается до ноября. У ранней капусты вес кочана составляет 0,5-0,8 килограмма. Он рыхлый и при нажатии пальцами слегка хрустит.

Больше всего нитратов накапливается в кочерыжке и верхних кроющих листьях, меньше всего - в кочане. Поэтому лучше удалять верхние листья, отметили в Роскачестве.

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Источник — lenta.ru
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