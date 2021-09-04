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В МВД предупредили о новых методах телефонного мошенничества

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В пресс-центре МВД России предупредили о новых методах телефонного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

В 2021 году аферисты начали звонить россиянам и угрожать убийством или уничтожением личного имущества. После этого потерпевшим якобы звонит участковый, который убеждает их перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.

Согласно другой распространившейся схеме обмана, инициатором звонка потерпевшему является лжеполицейский. Он добивается доверия собеседника и оставляет свой номер телефона. Затем жертве звонит другой человек, который просит помочь в задержании мошенников. Тогда она обращается к уже знакомому участковому, а тот подтверждает, что для поимки аферистов необходимо перевести деньги на их счет или передать их человеку, который приедет к жертве домой. Уточняется, что каждым десятым пострадавшим в таком случае становится пенсионер.

В июле МВД раскрыло новую схему мошенничества, в результате которого аферисты похищают деньги со счетов россиян. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, участники преступной группировки публиковали объявления о продаже недвижимости, дорогостоящих автомобилей, а также медицинских масок. Откликнувшиеся на предложения люди должны были подтвердить аферистам свою платежеспособность — перечислить определенную сумму своим знакомым или родственникам через определенные платежные системы, после чего мошенники просили показать им квитанцию. В результате преступники получали персональные данные граждан, которые использовали при изготовлении фальшивых паспортов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Плут и мошенник на выдумку хитер. А почему, а нынешняя обстановка и ситуация даёт пищу для размышлений. Заставляет придумывать ещё более изощренные методы изъятия денежных средств у простаков.

Гость||

"начали звонить россиянам и угрожать убийством или уничтожением личного имущества"

За такое - сразу заявление в полицию необходимо писать, а не деньги перечислять

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