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Россиянам рассказали об изменениях в правилах выплаты пенсий

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о грядущих изменениях в правилах выплаты пенсий.

Как объяснила финансист, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать заявления на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

Кроме того, безработным гражданам пенсии и социальные доплаты будут начисляться автоматически за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально устроиться на работу, а также людям с ограниченными возможностями здоровья при достижении пенсионного возраста.

Автоматически будут начисляться и доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и более лет. Также с 2022 года проживающие не менее 30 лет в сельской местности граждане будут дополнительно получать надбавку в виде 25 процентов от фиксированной выплаты, указала Финогенова. При этом не обязательно проживать в сельской местности, как это было раньше, это важно только в момент начисления пенсии, в случае переезда доплата останется. Пенсионерам, которым в связи с переездом выплата надбавки была прекращена, в 2022 году ее восстановят.

Помимо этого, с 2022 года на портале Госуслуг мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет смогут узнать о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Также Финогенова допустила, что Госдума примет поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, которые предусматривают использование суммарного районного коэффициента, повышающий размер фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что более 12 миллионов человек, которые получают пенсию через почту и другие доставочные организации, с 3 сентября начали получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

Поддержка пенсионеров обеспечена указом президента России Владимира Путина от 24 августа. С инициативой глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Выплаты обеспечат также и военным.

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Источник — lenta.ru
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