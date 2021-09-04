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Россиянам дали советы по выбору безопасной шаурмы

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Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik дал россиянам советы по выбору безопасной шаурмы.

Синицын порекомендовал приобретать блюдо в проверенных местах. Стоит обратить внимание на палатки, по которым видно, что они не новые и уже стоят давно, где есть очередь и где шаурму приобретают сотрудники полиции. Как объяснил повар, еду из этого места люди уже проверили на себе и доверяют ему.

Также Синицын посоветовал просить продавца приготовить шаурму так, как он делает ее сам себе, поскольку «у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты».

Ранее украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала. Лучше всего оно сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают салу лучше усвоиться, заключила специалист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

О блинах надо думать, о нашем национальном печеном продукте, дёшево и практично, сьел пяток с маслом и сыт. А шаурма, и дорого и небезопасно.

Гость||

где есть очередь и где шаурму приобретают сотрудники полиции

----

Это што за петросян)))))

Гость||

Толково придумано.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также Синицын посоветовал просить продавца приготовить шаурму так, как он делает ее сам себе
Ага, он сразу начнет делать по-другому.

Имя: Гость
Комментарий:

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