Россиянам дали советы по выбору безопасной шаурмы

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik дал россиянам советы по выбору безопасной шаурмы.
Синицын порекомендовал приобретать блюдо в проверенных местах. Стоит обратить внимание на палатки, по которым видно, что они не новые и уже стоят давно, где есть очередь и где шаурму приобретают сотрудники полиции. Как объяснил повар, еду из этого места люди уже проверили на себе и доверяют ему.
Также Синицын посоветовал просить продавца приготовить шаурму так, как он делает ее сам себе, поскольку «у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты».
Ранее украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала. Лучше всего оно сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают салу лучше усвоиться, заключила специалист.
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О блинах надо думать, о нашем национальном печеном продукте, дёшево и практично, сьел пяток с маслом и сыт. А шаурма, и дорого и небезопасно.