Россиянам дали советы по выбору безопасной шаурмы

04.09.2021 | 12:06

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын в беседе с радио Sputnik дал россиянам советы по выбору безопасной шаурмы.

Синицын порекомендовал приобретать блюдо в проверенных местах. Стоит обратить внимание на палатки, по которым видно, что они не новые и уже стоят давно, где есть очередь и где шаурму приобретают сотрудники полиции. Как объяснил повар, еду из этого места люди уже проверили на себе и доверяют ему.

Также Синицын посоветовал просить продавца приготовить шаурму так, как он делает ее сам себе, поскольку «у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты».

Ранее украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала. Лучше всего оно сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают салу лучше усвоиться, заключила специалист.