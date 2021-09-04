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Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы с помощью ковра с деньгами

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Прокуратура Гватемалы проводит расследование в отношении граждан России, которые могут быть причастны к подкупу президента страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ведомства Хуана Луиса Панталеона.

По данным The New York Times, представители компании, якобы связанной с российским финансированием, привезли в резиденцию главы государства ковер, полный денег.

Панталеон отметил, что сам Джамматтеи пока не является фигурантом расследования, поскольку ему не объявили импичмент. В администрации президента Гватемалы комментировать подозрения отказались.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Нет такого скотства , до которого они не опустились бы.

Гость||

Ковер соткан из днЮх? Забавно, а при чем здесь США? в каждой бочке затычка?

Гость||

Все может быть.Где пахнет баблом,там и они.Потом подтянутся ихтамнеты.

Гость||

Россияне всех и вся ПОДКУПЯТ!!! Это у нас в крови от начальства, начиная с ИВАНА Грозного.

Имя: Гость
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