В стране и мире

Российским школьникам предложили учить гимн Российской империи

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Российские школьники должны знать наизусть гимн страны и другие патриотические песни, в том числе гимн Российской империи. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с URA.RU.

По его словам, ученики должны по достоинству оценить кладезь музыкального наследия. «В школе мы учили гимн и ничего страшного не было, хуже не становились. Конечно, нужно понимать, что есть не только одна песня, нужно учить разные песни. У нас прекрасные есть песни и "Коль славен наш Господь в Сионе", "Боже, Царя храни", есть патриотическая песня», — сказал Милонов и предложил внести изучение данных композиций в обязательную школьную программу.

2 сентября Милонов предложил российским чиновникам отказаться от брендовых костюмов в пользу сюртуков. По мнению депутата, переодевшись из привычного костюма в предмет гардероба в стиле XIX века, чиновник начнет вести себя в соответствии со своим статусом. Он также считает, что чиновник в сюртуке станет символом доверия и власти, а любой прохожий сможет обратиться к нему за советом как к полицейскому.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2021 года в российских школах ввели уроки патриотического воспитания. По мнению разработчиков, новый предмет поможет личностному развитию учащихся, а также сформирует у детей представление о месте России в мире.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Этот человек получает зарплату за наш счет...

Гость||

Интересно, интересно, куда клонит, очередной бзик. Посмотреть бы на его избирателей, кто даёт ему добро на думское кресло и давно ведь сидит.

Гость||

Диву даёшься, кто его избирает, в уме ли?

Гость||

Боже,храни Путина. Есть Путин-есть Россия!

Гость||

Ну и че а мы учили гимн ссср

Гость||

Многая лета,многая лета, мнооогааая лееета

Имя: Гость
Комментарий:

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