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Синоптик пообещал россиянам «климатические качели» в сентябре

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В Центральной России в сентябре ожидаются «климатические качели». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда».

Синоптик пообещал россиянам в первую неделю сентября холодную погоду, а после этого снова потеплеет.

«"Климатические качели" возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернется в свое климатическое русло. Этой ночью до плюс 5-10 градусов, днем до 17-18 градусов», - заявил Тишковец.

Он добавил, что третья и четвертая недели месяца станут теплее климатической нормы - температура будет превышать среднестатистическую на 0,5-1 градус. Общее количество осадков составит 60-70 процентов ежемесячной нормы.

По словам Тишковца, именно во второй половине сентября, скорее всего, придет бабье лето. При этом точно определить, когда оно начнется, можно только по краткосрочным прогнозам.

Ранее Тишковец заявил о наступлении метеорологической осени в Москве в четверг, 2 сентября. Синоптик отметил, что похолодание связано с приходом североатлантического циклона.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«"Климатические качели" возьмут обратный ход.
Перефразируем : "Кричали в мэрии: ура!

И в воздух чепчики бросали!". У них теперь радость все просчеты можно списать на погоду.

Гость||

Не, ну да снега то ещё далеко, это они боятся как огня.

Имя: Гость
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