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Россиянин нашел и зарезал надругавшегося над его дочерью педофила

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В Самарской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве предполагаемого педофила, надругавшегося над его дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 32-летнего Олега С. нашли с ножевым ранением в поселке Винтай. Он скрывался с конца августа после того, как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Прежде мужчина жил в поселке Прибрежный. Там в его телефоне приятель увидел видео, на которых Олег С. совращает девочек, и сообщил об этом в полицию, уточняет Telegram-канал «112».

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.

Выяснилось, что отец одной из девочек нашел Олега С. раньше правоохранителей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, как утверждает подозреваемый, педофил сам наткнулся на нож и умер.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а что педофилов резать запрещено что ли?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> а что педофилов резать запрещено что ли?

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Иногда удобнее высопоставленного педофила

посадить в кортёжное авто и...

устроить ДТП.

Потом почётно проводить почётного растлителя.

Он заслужил.

Гость||

Шоу нтввешное «ты супер» для чьих влажных мечт? Выросшие деточки из «непосед» и «тату» наверное не секрет чем промышляли.

Поэтому отцу жертвы изнасилования впаяют полной со всеми отягчающими.

Гость||

Мужик молодец! Всё правильно сделал. Это просто несчастный случай, педофил упал на нож))

Гость||

ПРАВИЛЬНО сделал! Ибо "гуманный" российский суд...это ТУФТА!!!

Гость||

Ад на зоне лучше бы был. А так быстро избавился от проблем.

Имя: Гость
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