Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах

03.09.2021 | 16:36

В 2022 году российских водителей ждут новые автомобильные штрафы, поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на Минюст.

Так, планируется расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация автомобиля — к существующим добавится наказание за использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также шин не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, которые предусмотрены производителем. Кроме того, штрафы будут получать те, у кого в машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine, на лобовом стекле установлены помехи для обзорности навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки). Штраф за подобные нарушения составит 500 рублей.

«Отдельно также прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители, а также автокорректоры и еще целый ряд проблем с внешними световыми приборами, включая защитные наклейки на фарах», — пишет Autonews.

С 1 марта 2022 года планируется ввести штраф в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. В настоящее время он составляет 500-800 рублей. Фиксацию нарушений планируется организовать при помощи камер. Таким же способом планируется наказывать за езду без ОСАГО, на данный момент фиксировать нарушение может только инспектор. Сумма штрафа останется прежней — 800 рублей.

Наказывать за пьяную езду с детьми будут отдельно. Пока наличие ребенка никак не влияет на наказание, водителя штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. В 2022 году пьяных нарушителей при присутствии ребенка в салоне будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года.

В новой версии КоАП также планируется ввести понятие средняя скорость, и теперь оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможно, пишет издание. Суммы штрафов останутся прежними: минимальный штраф за 20-40 километров в час — 500 рублей, максимальный за превышение на 80 километров в час и выше — 5 тысяч рублей. Порог превышения скорости без штрафа останется на действующем уровне — 20 километров в час.

В 2022 году появится федеральный штраф за мойку в неположенном месте — до 2 тысяч рублей. За проезд и парковку на газоне придется заплатить до 4 тысяч рублей, детских и спортивных площадках — до 5 тысяч.

В России начнут штрафовать за брошенный во дворах автохлам, сейчас наказание за это не предусмотрено. В КоАП пропишут определение понятия «автохлам» — автомобиль, у которого нет одной или нескольких кузовных деталей, либо нет хотя бы одного стекла, внешнего светового прибора, колеса или шины. Автохламом признают и сгоревшую машину. Владельцу такого придется заплатить от одной до трех тысяч рублей.